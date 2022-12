"உண்மையாக அது நீங்கதான்” முன்னாள் மனைவியை பற்றி "அந்த குறை” சொன்ன அசீமை திட்டி தீர்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ரகடு பாயாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அசீமுக்கு ஆதரவு அதிகமாக இருந்தாலும், அவர் மனைவியை குறித்து பேசிய வார்த்தையை வைத்து இப்போது பலரும் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

அதிகமாக பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் ரசிகர்கள் பலர் விக்ரமனை பூமர் என்று கூறி வந்தனர். ஆனால் இப்பொழுது அசீம் தான் அந்த பதவிக்கு தகுதியானவர் என்று அவரை கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Although there is a lot of support for Azeem, who is coming as Ragadu Bai in Bigg Boss Tamil Season 6, many people are now upset by his words about his wife.Most of the fans inside the Bigg Boss house called Vikraman Boomer. But now Azeem is being teased that he deserves the post.