அசீமிடம் அதிகாரம் காட்டிய குயின்சி.. அலட்டிக்காமல் அசீம் உடைத்த ரகசியம்..அனைத்தும் அம்பலமாகிவிட்டதே?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இன்று 47வது நாளில் முதல் ப்ரோமோவில் நீதிபதியாக இருக்கும் குயின்சியை அசீம், குயின்சி செய்த தவறை சொல்லி ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார்.

கதிரவன் தொடர்ந்த பொது நல வழக்கில் ஏழு போட்டியாளர்கள் மாட்டியிருக்கும் நிலையில் அசீம் நீதிபதியாக இருக்கும் குயின்சி யின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை வைத்ததை தொடர்ந்து ரசிகர்கள் பலரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

இனி யாரு முக்கியம்? மல்லுக்கட்டும் இனியா,ராதிகா.. இனி கோபி எடுக்கப் போகும் முடிவு இதுதானாம்..!!

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 today in the first promo on day 47, Azeem has revealed the secret to Quincy, who is the judge, by telling him about Quincy's mistake.Many fans are sharing their views after Azeem leveled allegations against Judge Quincy while seven contestants were caught up in a public interest case filed by Kathiravan.