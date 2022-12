ஆயிஷாவுக்கு எதிராக சதி செய்யப்படுகிறதா..? இதுதான் காரணமா..? ஆதாரங்களை வெளியிடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ஆயிஷாவுக்கு எதிராக விஜய் டிவியும் பிக் பாஸ் அணியினரும் சதி செய்து வருவதாக ரசிகர்கள் பலர் குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகிறார்கள்.

இந்த வாரம் ஓட்டுகளின் அடிப்படையில் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் ஆயிஷா வெளியேற்றிவிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவருக்கு எதிராக பல செயல்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு செயல்களையும் ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Many fans are making accusations that Vijay TV and the Bigg Boss team are conspiring against Ayesha who is in Bigg Boss Tamil Season 6.Ayesha, who is at the last place in terms of votes this week, is being told by fans that many actions are being taken against her to get her out.