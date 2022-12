"எதுவும் சொல்லாதீர்கள்”ரச்சிதாவிற்கு பிடித்த நபரின் போட்டோவை வெளியிட்டு கணவர் பதில்..காரணம் இதுதானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதாவிருக்கு அவருடைய கணவர் ஆறுதலாக வெளியிட்ட பதிவு சமூக வலைத்தளத்தில் பலருடைய பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது.

ரச்சிதாவிற்கு குழந்தையாக இருக்கும் அவருடைய பூனைக்குட்டியின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு தினேஷ் கார்த்திக் பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

நேற்றைய எபிசோடு ரச்சிதா சோகமாக இருந்த நிலையில் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்லும் விதமாக கருத்தை அவருடைய கணவர் வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

அப்பாவால் மாறிப்போன வாழ்க்கை... அடுத்தடுத்த இழப்புகள்.. தனியாக தவிக்கும் கனகாவின் தற்போதைய நிலை!?

English summary

The video posted by her husband as a consolation for Rachitha who is in Bigg Boss Tamil Season 6 broadcast on Vijay TV is also receiving praise from many people on social media.Dinesh Karthik posted a photo of his kitten, who is Rachitha's baby.In yesterday's episode, when Rachitha was sad, her husband has released the comment to console her.