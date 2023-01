அசீம் வெற்றியை குறித்து பிக் பாஸை விளாசும் காஜல் பசுபதி.. தொடர்ந்து கருத்தை குவித்து வரும் காரணம்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி நேற்றோடு முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னராக அசீம் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

இந்த முடிவு ரசிகர்கள் பலருக்கும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத அதிர்ச்சி முடிவாக இருப்பதாக தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் அசீமுடைய நடவடிக்கையை ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதிர்த்து கருத்து தெரிவித்து வந்த காஜல் பசுபதி தன்னுடைய கோபத்தை பிக் பாஸ் மீது காட்டி பல்வேறு பதிவுகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 has ended yesterday. Azeem has been declared as the title winner this season.Many fans are saying that this result is an unacceptable shock result.In that way, Kajal Pasupathi, who has been opposing Azeem action since the beginning, has been posting various posts expressing her anger on Bigg Boss.