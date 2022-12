"எல்லோருக்கும் மாற்று இருக்கிறது ஆனால் மாற்று இல்லாத ஒரே உறவு” உருக்கமாக பேசிய அசீம்.. காரணம்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நடந்து வரும் மாறுவேட போட்டியில் பெற்றோர் குறித்து விழிப்புணர்வு ஊட்டும் விதமாக அசீம் பேசியதை பார்த்து சக போட்டியாளர்கள் கண்கலங்கி அழுது இருக்கின்றனர்.

மாறுவேட போட்டியின் கடைசியாக போட்டியாளர்கள் அனைவரும் நடுவர்களின் முன்பு தங்களுடைய திறமையை காட்டி வருகின்றனர். அதில் ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவி மற்றும் பெற்றோர் இடையில் மாட்டிக் கொண்டு தவிக்கும் நிலையை தத்ரூபமாக காட்டியிருக்கிறார்.

English summary

In Bigg Boss Tamil season 6, the contestants are crying after seeing Azeem's speech to raise awareness about parents in the ongoing costume contest.At the end of the costume contest all the contestants are showing off their skills in front of the judges. In it, a man has realistically shown the plight of his wife and parents.