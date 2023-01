நாளை வரும் தனலட்சுமி.. அதுவும் யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில்..சேனல் கொடுத்த ஹின்ட்..இதை கவனிச்சிகளா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய தனலட்சுமி நாளை லைவில் வர இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் எங்கே போனார் என்று தெரியாமல் இருந்த தனலட்சுமி முதல் முறையாக நாளை 2:30 மணிக்கு டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டாரில் லைவில் வர இருக்கிறாராம்.

ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டதன் அடிப்படையில் தற்போது நாளை வரும் தனலட்சுமி பல விஷயங்களைப் பற்றி பேச இருக்கிறாராம்.

English summary

There are reports that Dhanalakshmi, who left Bigg Boss Tamil season 6, will come live tomorrow.Dhanalakshmi, who did not know where she went until now, is going to be live on Disney Hotstar for the first time tomorrow at 2:30 PM.Based on the continuous questioning of the fans, Dhanalakshmi, who is coming tomorrow, is going to talk about many things.