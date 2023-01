முன்னேறிய முன்னணி சீரியல்.. டிஆர்பியில் சரிவடைந்த எதிர்நீச்சல்.. மாற்றத்திற்கான காரணம் இதுதானா?

சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியல் இந்த வாரம் இனிய சீரியலை விட டி ஆர் பி யில் பின்னணியில் இருக்கிறது

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியல் கடந்த வாரம் மூன்றாவது இடத்தில் இருந்த நிலையில் இந்த வாரம் டிஆர்பியில் சரிவடைந்து நான்காவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் டிஆர்பியில் இந்த முறை எதிர்நீச்சல் சீரியல் குறைவடைந்ததற்கு காரணம் பலருக்கும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியல் இந்த வருடத்தின் மூன்றாவது வாரத்தில் ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

புதியதாக ஒளிபரப்பாகி வரும் இனியா சீரியல் இந்த முறை நான்காவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

