பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இவர்தான் ரன்னர்..? நேற்றே கிளம்பிய கமல்... இதுதான் காரணமாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தற்போது ரன்னர் இவர்தான் என்று ஷிவினுடைய பெயர் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக அடிப்படுகிறது.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் இன்றைய எபிசோடு ஒரு நாளைக்கு முன்பே சூட்டிங் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த வாரம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு தனலட்சுமி எதிர்பாராத விதமாக வெளியேறி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நடப்பது இதுதான்... அந்த விஷயத்தை கேட்டு வேதனையாக இருக்கிறது.. குமுறும் ஜனனி

English summary

Shivin's name is being hit a lot on social media as he is currently the runner in Bigg Boss Tamil Season 6.Today's episode has been shot a day earlier than ever before.There are reports that Dhanalakshmi has unexpectedly left Bigg Boss this week.