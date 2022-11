எதிர்நீச்சல் சீரியலில் கதாநாயகிகளின் சம்பளம்!! கசிந்த தகவல்கள்.. அதிக சம்பளம் இவருக்குத்தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் மருமகள்களாக நடிக்கும் நடிகைகளின் சம்பளம் விவரங்கள் இணையதளத்தில் கசிந்துள்ளது.

ஆண் ஆதிக்கத்தால் பெண்கள் படும் கஷ்டங்களை விவரிக்கும் சீரியல் ஆகவும், பெண்களுக்கு முன்மாதிரியான சீரியலாகவும் தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் எதிர்நீச்சல் சீரியல் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கின்றது.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நடிக்கும் ஜனனி தான் அந்த சீரியலில் அதிகமான சம்பளம் வாங்கும் நடிகையாக இருந்து வருகிறாராம்.

எதிர்நீச்சல் சீரியல் சக்தியின் நிஜ மனைவி இவர்தானாம் .. மனைவியோடு மகிழ்ச்சியாக வெளியிட்ட பதிவு

English summary

The salary details of the actresses who play the role of daughters-in-law in the Sun TV serial Ethir neechal have been leaked on the website. The Ethir neechal serial is currently well received by the fans as it is a serial that describes the hardships faced by women due to male dominance and is a role model for women.