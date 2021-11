இசை செய்தால் அது சர்வாதிகாரம்...நிரூப் செய்தால் டாஸ்கா?? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: போன வாரம் அப்படி குதித்த போட்டியாளர்கள் இந்த வாரம் பெட்டிப்பாம்பாக அடங்கி விட்டார்களே.

போனவாரம் நெருப்பின் ஆற்றலோடு இருந்த இசையிடம் ஒத்துழைக்க மறுத்த போட்டியாளர்களை இந்த வாரம் ரசிகர்கள் திட்டி வருகின்றனர்.

இப்படி கூக்குரலிடுவது வெட்கக்கேடானது.. .. ஓபிஎஸ்க்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கடும் பதிலடி

இசை செய்வது தவறு என்று குறை கூறிய நிரூப் இந்தவாரம் ஆட்டத்தை தொடங்கியிருக்கிறார்.

English summary

Fans have been accusing Bigg Boss of what kind of discrimination is being seen every season. They are noting that it has now happened in the case of music as well.