அடுத்த ரம்யா பாண்டியன் இவர்தான்...இசைவாணியை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: எலிமினேஷன் வந்தது தான் வந்தது போட்டியாளர்கள் தங்களுடைய கேரக்டரை காட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

ஐந்தாவது சீசனில் இதுவரைக்கும் அன்பு கூட்டணியோடு இருந்தவர்கள் தனி கூட்டணியை தொடங்கிவிட்டார்கள் போல என ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

ஆனாலும் நெட்டிசன்களின் குறும்பு இந்த அளவிற்கு போகக்கூடாது என்று ரசிகர்கள் ஒருபுறம் இசைவாணிக்கு ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

The fifth season following the success of Bigg Boss is going on air in which the fans outside are giving titles to a few of them at a time when the contestants are keeping their pet names among themselves and it is now going viral on the social media.