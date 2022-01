சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஜூலிக்காக..சிதற விட்டதை எண்ணி சிரிக்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு பரபரப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில்... அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் ஒன்று திரண்டு ஜல்லிக்கட்டு தடையை எதிர்த்து போராடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளை சமூக வலைதளங்களில் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

தமிழக இளைஞர்களின் ஒற்றுமையையும், பலத்தையும் உலகத்தையே திரும்பிப் பார்க்கச் செய்த அந்த நிகழ்வு பலரது கண்முன்னே இன்னும் பசுமையான நினைவாக இருப்பதாகவும், அந்த நாள் திரும்ப வராதா...!!?? என்று ஏங்குவதாகவும் பலர் தங்களது கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

முடிஞ்சா தொட்டுப் பாரு! நின்று விளையாடிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காளை! பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு ருசிகரம்!

English summary

At this time when the Palamedu Jallikkattu is in full swing ... the entire Tamil Nadu people have come together for the Jallikkattu and many people are sharing various incidents on social media where they fought against the Jallikkattu ban.