பிக்பாஸில் முதல்முறையாக துப்பாக்கிச்சூடு...கமல் எதற்காக சொன்னார்

சென்னை: கமல்ஹாசன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உள்குத்தோடு பேசுவார் என்பது ரசிகர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.

ரசிகர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் போட்டியாளர்களையும் கலங்க வைத்துக்கொண்டிருக்கும் கமல்ஹாசன் இன்றைய ப்ரோமோவில் கலக்கியிருக்கிறார்.

அபிஷேக் பார்த்து வார்த்தைகளால் வம்பிழுக்கும் கமல்ஹாசனை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Kamal Haasan's talk about Abhishek has created a stir among the fans as the contestants and fans wait for what will happen in the Panchayat on Saturday. Moreover, fans are saying that this is what today's promo is all about when it comes late.