கனா காணும் காலங்கள் சீரியல் "ஜோ” திடீரென வெளியிட்ட புகைப்படம்... இப்படி மாறிவிட்டாரே?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான கனா காணும் காலங்கள் சீரியலில் "ஜோ"வாக நடித்த யுதன் பாலாஜி சமீபத்தில் வெளியிட்ட புகைப்படம் ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பல வருடங்களாக சினிமாவை விட்டு விலகி இருக்கும் யுதன் பாலாஜி சமீபத்தில் செய்யும் வேலை மற்றும் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் இணையத்தில் கசிந்து இருக்கிறது

English summary

Yuthan Balaji, who played the role of "Joe" in Vijay TV's kana kanum kalangal serial, recently posted a photo that is being widely shared among fans.Information about the recent work and whereabouts of Yuthan Balaji, who has been away from cinema for many years, is leaking on the internet.