நீயா நானாவுடன் ஒப்பீடு.. நான் வேலை செய்றேன்! நெட்டிசன் சும்மா இருக்காங்க -வாய் திறந்த கரு.பழனியப்பன்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நீயா நானா கோபிநாத்துடன் ஒப்பிட்டு தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சியை நடத்தி வரும் இயக்குநர் கரு.பழனியப்பனை மீம் கிரியேட்டர்களும் நெட்டிசன்களும் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில், இதுகுறித்து யூடியூப் சேனலுக்கு அவர் பேட்டியளித்துள்ளார்.

விஜய் டிவியில் கோபிநாத் தொகுத்து வழங்கி வரும் நீயா நானா விவாத நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோரும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பை முன்வைத்து விவாதங்கள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். சமுதாயத்தில் உள்ள பல பழமைவாதங்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் வேலைக்கு அமர்த்திய குடும்பத்தலைவிகள் vs பணிப்பெண்கள் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற விவாதம், படித்த அம்மா VS படிக்காத அப்பா என்ற தலைப்பில் விவாதங்கள் அதிகளவில் பிரபலமானது.

கேந்திரிய வித்யாலயா முதல் ஐஐடி வரை இந்தி மொழி கட்டாயம்.. சர்ச்சையை கிளப்பும் அமித்ஷா குழு பரிந்துரை

