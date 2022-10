சூப்பர் ஹிட் டிரைலரில் செம கதாபாத்திரத்தில் ஆஜித்..இந்த படமாவது கை கொடுக்குமா?வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆகி யூடியூப் ல் நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கும் லவ் டுடே படத்தின் டிரைலரில் ஆஜித்தை பார்த்த அவரது ரசிகர்கள் ஆஜித்திற்க்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

இந்த படம் அவருக்கு வெற்றி பெற்று திரையுலையில் ஒரு நட்சத்திரமாக வருவதற்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

90ஸ் கிட்ஸ் களின் பல்ஸ் அறிந்து படமெடுக்கும் வித்தை தெரிந்த இயக்குனர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் இப்படத்திற்கு இந்த டிரெயிலர் எதிர்பார்ப்பையும் கூட்டியுள்ளது.

English summary

After seeing Aajeedh in the trailer of the recently released and number one trending film on YouTube, his fans are congratulating Aajeedh. They are commenting that there is definitely a chance for him to become a star in the film industry with this film.