விஜயகாந்த் இல்லாட்டி நான் இல்லை.. மன்சூர் அலிகான் உருக்கமாக வெளியிட்ட தகவல்.. ஃபீல் பண்ண வச்சிட்டாரே

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜூ வூட்டுல பார்ட்டி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட மன்சூர் அலிகான் விஜயகாந்த் பற்றி உருக்கமான தகவல்களை கூறியுள்ளார்.

திரைப்படங்களில் வில்லனாக பார்த்திருந்த ரசிகர்கள் மன்சூர் அலிகானுக்குள் இப்படி ஒரு குணம் இருக்கிறதா என்று வியந்து போய் உள்ளார்களாம்.

விஜயகாந்த் இல்லை என்றால் நான் இன்று இல்லை. நான் மட்டுமல்ல என்னை போல பலபேரை உருவாக்கி அழகு பார்த்தவர் அவர்தான் என்று உருக்கமாக மன்சூர் அலிகான் பேசியதற்கு ரசிகர்கள் பலர் தங்களுடைய ஹாட்டின்களை பறக்க விட்டு வருகிறார்கள்.

Without Vijayakanth, I am not here today. Mansoor Alikhan spoke passionately that he is the one who made many people like me and saw beauty not only me, but many fans are leaving their hats flying.Fans who have seen him as a villain in movies are wondering if Mansoor Ali Khan has such a quality. Vijayakanth has also said that I would not be here today if not for him.