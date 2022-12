இந்த வாரம் டிஆர்பியில் டாப் 10 சீரியல்கள்.. அதுவும் முதல் ஐந்து சீரியல்கள் யாருமே எதிர்பார்க்காதது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: முன்னணி தொலைக்காட்சிகளின் டிஆர்பி வரிசையில் எந்த சீரியல்கள் கிராமப்புறம் மற்றும் நகரப்புறங்களில் அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்திருக்கிறது என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

எப்போதும் போல வழக்கமாக சன் டிவி சீரியல்களே அதிகமான இடங்களை பெற்றிடுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து விஜய் டிவி சீரியல்கள் பெற்றிருக்கிறது.

புதியதாய் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி பழிதீர்த்த ராதிகா.. கடைசியில் பாக்யாவுக்கே வில்லியாக மாறிய மாமியார்!!

English summary

The TRP line of leading television shows which serials have attracted more fans in rural and urban areas.As always, Sun TV serials usually get the most seats.