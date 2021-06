முத்துராசுக்கு என்னாச்சு.. செய்றதையும் செஞ்சுட்டு சந்திரமுகி ஜோ மாதிரி அமைதியா நிக்குறீங்களே அம்மணி!

Television

oi-Jaya Chitra

சென்னை: 'கட்டப்பா பாகுபலியை ஏன் கொன்றார்?' என்ற கேள்விக்குப் பிறகு இப்போது சமூகவலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்படும் கேள்வி, 'முத்துராசுவைச் சுட்டது யாரு?' என்பது தான்.

யாருப்பா அந்த முத்துராசு எனக் கேட்கிறீர்கள் என்றால், நிச்சயம் இந்த கட்டுரையைப் படிப்பதற்கு நீங்கள் தகுதியானவர் இல்லை. ஏனென்றால் ரத்தம், சதை, நரம்பு என எல்லாவற்றிலும் சீரியல் ஊறிப் போனவர்களுக்கு நிச்சயம் முத்துராசுவை நன்றாகத் தெரியும். விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் 2 சீரியலில் அவர் பண்ணும் வில்லத்தனமும் தெரிந்திருக்கும்.

மாயனின் கடைசித் தங்கை ஐஸ்வர்யாவை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டதோடு, அவரைப் படாதபாடு படுத்தி வந்தவர்தான் இந்த முத்துராசு. உட்சபட்சமாக ஐஸ்வர்யாவின் ஆபாசப் படங்களைக் காட்டி அவர் மிரட்ட, சீரியல் பரபரப்பானது. டிஆர்பியும் எகிறியது.

English summary

A serious discussion is going on in social about the forth coming episode of the serial Naam iruvar nakkiruvar 2. The main question of the discussion is that who killed Muthurasu?. It raised after seeing the promo in which someone shoots Muthurasu.