எதிர்நீச்சல் சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத குளறுபடி.. இதை கவனித்தீர்களா? சுட்டிக்காட்டும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் சில குளறுபடிகள் நடந்திருப்பதை ரசிகர்கள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர்.

சீரியலில் விறுவிறுப்புகாக புதிய கேரக்டர்கள் அறிமுகப்படுத்துவதில் ஏற்பட்ட தடுமாற்றம் பலரையும் குழப்பம் அடைய வைத்திருக்கிறது.

அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்த எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இப்படி ஒரு சொதப்பலா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

The fans are pointing out that there have been some mistakes in the Ethirneechal serial which is being aired on Sun TV. The difficulty in introducing new characters in the serial has left many people confused.