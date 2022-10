நடிக்கச் சொன்னா போகிற இடமெல்லாம் இப்படியா? விஜய் டிவி சீரியல் நடிகர்களை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் தற்போது பாக்கியலட்சுமி மற்றும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் மகாசங்கமம் நடக்க இருக்கிறது.

நான்காவது முறையாக நடக்கும் இந்த மகா சங்கமம் இந்த முறை கொடைக்கானலில் நடக்க இருக்கிறது.

சூட்டிங் போன இடத்தில் இந்த சீரியல் நடிகர்கள் போட்டோக்களை எடுத்து குவித்து சமூக வலைத்தளத்தை பரபரப்பாக்கி வருகிறார்கள்.

கொடைக்கானலில் ஹனிமூன்..!!தன்னை வெறுப்பவர்களுக்கு பாக்கியலட்சுமி ராதிகா கொடுத்த பதிலடி..!!

English summary

Vijay TV is having bakkiyalakshmi and Pandian Store Serial MahaSangam. This MahaSangam is happening for the fourth time this time in Kodaikanal. The actors of this serial are taking photos at the shooting place and making the social media sensational.