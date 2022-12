படிக்கும் குழந்தைக்கு கூட தெரியும்! டிஆர்பிக்காக இப்படியா? பாண்டியன் ஸ்டோரை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் புது கதையை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

சீரியலில் விறுவிறுப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக கதையில் லாஜிக் இல்லாமல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று பல குற்றச்சாட்டுகளையும் கூறியிருக்கின்றனர்.

மீண்டும் பழைய இடத்திலேயே கடையை தொடங்கி இருக்கும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் ஏன் இதை செய்யவில்லை என்று பல அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை ரசிகர்கள் எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

கண்ணம்மாவுக்கு ஆதரவாகவும் பாரதிக்கு எதிராக புது வில்லன்.. குழந்தைகளை பார்ப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்

English summary

Netizens are enjoying the new story of Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV.They have also made many allegations that the story is moving without logic in order to create excitement in the serial.Fans have been raising many layers of questions as to why they did not do this in the Pandian store serial which is reopening the store at the old location.