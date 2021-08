பரோட்டா மாதிரி போட்டுப் பிசைந்த ஹேமா.. செம ஆட்டம்.. கலாய்த்துத் தள்ளும் ஃபேன்ஸ்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ட்ரெண்டிங் பாட்டுக்கு ஆட்டம் போட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் மீனாவை பார்த்து சீரியல் டீமே கலாய்ச்சு தள்ளுகின்றனர் .

யார் இது நம்ம ஹேமாவா என பலமுறை இந்த வீடியோவை பார்த்து ரசித்தாலும் போர் அடிக்கவில்லையாம் ரசிகர்களுக்கும்.

சீரியலில் தான் நடிப்பில் கெட்டிக்காரர் என்று பார்த்தால் நிஜத்தில் நான் ஆட்டத்திலும் சளைத்தவரில்லை என்று பார்ப்பவர்களையும் ஆட வைத்திருக்கிறார் ஹேமா.

போட்டில் ஏறி நின்று.. முடியை விரிச்சுப் போட்டு.. ஜாலியான ஜூலி.. !

English summary

Meena aka Hema Satish of Pandian Stores has posted a viral video in her Instagram. Fans and co artistes are pouring in their comments on her dance. She never danced like this and this is the first time she has gone for a reel.