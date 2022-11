ராபர்ட் அந்த பிரபலம் அனுப்பி "இதுக்குத்தான்” பிக்பாஸ் வந்தாரா? மொத்த உண்மையையும் கூறிய ரட்சிதா கணவர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ராபர்ட் பற்றி அந்த நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரட்சிதாவின் கணவர் பல தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ராபர்ட் மாஸ்டர் ரட்சிதாவுடன் பழகி வருவதை குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில் முதல் முறையாக ராபர்ட் மாஸ்டர் பற்றிய மொத்த உண்மைகளையும் ரட்சிதாவின் கணவரான தினேஷ் கூறியிருக்கிறார்.எதிர்நீச்சல் நந்தினி வாழ்க்கையின் மறுபக்கம் இத்தனை சோகங்கள் ஆனதா? பலருக்கும் தெரியாத ரகசியங்கள்

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 contestant Rachitha's husband has revealed a lot of information about Robert, who is a contestant on the show.Rachitha's husband Dinesh has told the whole truth about Robert Master for the first time while many people are commenting on the social media about Robert Master's relationship with Rachitha on the Bigg Boss show.