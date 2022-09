என்னது பொன்னி நதி பாடல் இவரை நினைத்து எழுதியதா..?? இது என்ன புது கதையா இருக்கு..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சுற்றி.. சுற்றி.. வீடியோ எடுத்து ரசிகர்களின் மனதை சொக்க வைத்துள்ள ரட்சிதாவின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் லைக்ஸ்களை குவித்து வருகிறது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் பொன்னி நதி பாடலுக்கு இளவரசி கெட்டப்பில் ரட்சிதா மகாலட்சுமி போட்டுள்ள வீடியோக்களை பார்க்கும் ரசிகர்கள் கவிதைகளை நதி போல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பாய விட்டு வருகின்றனர்.

அதிலும் ஒரு ரசிகர் ரட்சிதாவை வைத்து தான் பொன்னியின் செல்வன் பாடலே புரமோட் ஆவதாக ஓவராக கூவி உள்ளார்.

இந்த தலை அந்த உடலுடன் இணைய போகிறது! திரிஷாவா? ஐஸ்வர்யா ராயா? டிரெண்டாகும் பொன்னியின் செல்வன் போஸ்டர்

English summary

Rakshitha, who went to the Saima 2002 award ceremony, has taken a video and posted a video surrounding her in Mahalakshmi Princess Ketap, and her fans are filling the comment boss with poems after seeing the beauty of Rakshitha.