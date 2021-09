சீரியலில் அறிமுகமாகும் ரேகா... அடடா என்ன அழகு ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வெள்ளித்திரையில் கலக்கிய ரேகா தற்போது சின்னத்திரையில் காலடி எடுத்து வைத்து இருப்பதை பார்த்ததும் அவருடைய ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள்.

விஜய் டிவியில் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் சீப் கெஸ்ட் ஆக வந்து சீரியலுக்கு வர நானும் ரெடி என்று டைரக்டர்களுக்கு ரேகா சிக்னல் காட்டி இருக்கிறார்.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு இவரை பார்த்த ரசிகர்கள் அழகு கொஞ்சம் கூட குறையவில்லை என்று ஆரவாரத்தை தொடங்கிவிட்டார்கள்.

சுத்தியலை எடுத்து.. நொச்சுன்னு ஒரு அடி.. நச்சுன்னு செஞ்ச ரேகா.. அச்சான்னு வியந்து போன ரசிகர்கள்!

English summary

Vijay's fans have been congratulating him on seeing rekha debut in the serial which is being telecast on TV. Moreover, fans have expressed their desire that he should continue to be in films and serials.