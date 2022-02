மறைந்தாலும் எஸ்.எஸ்.சந்திரனை தேடும் ரசிகர்கள்..அவருக்குள் இத்தனை திறமையா?அவருடைய மகனும் நடிகர் தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எஸ். எஸ்.சந்திரன் மறைந்த பிறகும் அவரைப் பற்றி ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக தேடி வருகின்றனர்.

மறைந்தாலும் மறையாத புகழ் ஒரு சிலர்தான் பெற்றிருக்கின்றனர். அதில் ஒருவராக எஸ்.எஸ்.சந்திரன் இருந்து வருகிறார்.

English summary

S. S. Chandran Fans have been searching more about on social media even after his disappearance.Only a few have a fading but not fading reputation. S.S Chandran is one of them.