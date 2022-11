குழந்தையை குறித்து நெகிழ்ச்சியாக பதிவு வெளியிட்ட கயல் சீரியல் நடிகை... குவிந்து வரும் ஆசீர்வாதங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கயல் சீரியலில் நடிக்கும் அபிநயா கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் ஆசிர்வாதங்களை பெற்று வருகிறது.

கர்ப்பமாக இருக்கும் நேரத்திலும் தொடர்ந்து சீரியலில் நடித்து வரும் அபிநயா தற்போது எளிமையாக தன்னுடைய வளைகாப்பு பங்க்ஷனை முடித்து இருக்கிறார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஈரமான ரோஜாவே சீசன் இரண்டில் நடித்துவரும் தீபக்கை அபிநயா காதலித்து திருமணம் செய்து இருக்கிறார்.

English summary

Abhinaya, who is acting in the serial Kayal aired on Sun TV, released a recording while she was pregnant and is getting blessings from the fans.Abhinaya, who continues to act in serials even when she is pregnant, is now simply done with her baby shower. Abhinaya is in love and married to Deepak, who is acting in Vijay TV's Eramana Rojave season two.