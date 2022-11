ரோஜா சீரியல் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி மற்றும் ஒரு சோகமான செய்தி.. ஒரே நேரத்தில் இப்படியா?

Television

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் பிரியங்கா நல்கரி ரசிகர்களிடம் ஒரு நல்ல செய்தியையும் ஒரு கெட்ட செய்தியையும் கூறி இருக்கிறார்.

ரோஜா சீரியலில் ரோஜாவுக்கு என்ன குழந்தை பிறக்கும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கும் நேரத்தில் நிஜ வாழ்க்கையில் பிரியங்கா நல்கரி கையில் அடிபட்டு இருக்கிறது. அந்த வேதனையான நேரத்திலும் அவருக்கு கிடைத்த வெற்றியை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

Priyanka Nalkari, who plays the lead role in the serial Roja on Sun TV, has a good news and a bad news for her fans.While fans are waiting to see what kind of baby Roja will have in the Roja serial, Priyanka Nalkari is getting hit on the hand in real life. He shared his success with his fans even in that painful time.