முதல்வரை சந்தித்து ஆசி பெற்ற சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 8 டைட்டில் வின்னர் கிருஷாங்... காரணம் இதுதானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் நடைபெற்ற சூப்பர் சிங்கர் சீசன் 8 டைட்டில் வின்னர் கிருஷாங் தற்போது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆசிர்வாதம் பெற்றுள்ளார்.

முதல்வரை சந்தித்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை பற்றி முதல் முறையாக கிருஷாங் பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

விக்ரமன் பேச்சை வெட்டிய விஜய் டிவி.. “செக்” வைத்த கமல்ஹாசன்! “பெரியார்” பெயருடன் தொடங்கிய பிக்பாஸ்

English summary

Super Singer season 8 title winner Krishaang on Vijay TV has now met Chief Minister M K Stalin and received his blessings.For the first time, Krishaang has released a recording about the happy moment of meeting the Prime Minister.