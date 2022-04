நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வேண்டாம்.. நான் போய் பார்க்கிறேன்.. கமல் குறித்து தாடி பாலாஜி சொன்ன ரகசியம்

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியே வந்ததும் கமல்ஹாசன் தன்னிடம் ஒரு விஷயம் சொன்னதாக தாடி பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையை சேர்ந்தவர் தாடி பாலாஜி. இவர் டெலிவிஷன் ஷோக்களிலும் சீரியல்களிலும் நடித்துள்ளார். சில படங்களில் காமெடி நடிகராகவும் நடித்துள்ளார். விவேக்குடன் இவர் நடித்த ஒரு காமெடி செம ஹிட்!

இவர் குக் வித் கோமாளி, பிக்பாஸ் சீசன் 2 ஆகிய நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். மேலும் இவர் விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் ஜட்ஜாகவும் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

English summary

Thadi Balaji says that Kamal Haasan asked him to meet him in his office once he evicted from Biggboss season 2.