அபிஷேக்குக்கு பட்டப்பெயர்...இது வேற லெவல்ல இருக்கு

oi-V Vasanthi

சென்னை: நெட்டிசன்கள் கொண்டாடிவரும் அபிஷேக்கை போட்டியாளர்களும் வஞ்சனையில்லாமல் கலாய்த்து வருவது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

ரிவ்யூ கொடுக்கும் அபிஷேக்கை ரசிகர்களும் ரிவ்யூ எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

வாயை கொடுத்து வம்பில் மாட்டும் கதையாக மாறிவிட்டது இப்போது அபிஷேக்கின் நிலமை என ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Abhishek, who is making his debut as a contestant in the Bigg Boss 5 season, is also giving entertainment on the show. Among the netizens who are talking about him, the contestants are not tired.