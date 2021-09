தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் செந்தூரப்பூவே சீரியல்...வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செந்தூரப்பூவே சீரியல் திடீரென்று இடைநிறுத்தம் செய்யப்படுவது அந்த சீரியலின் ரசிகர்களிடம் பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

சீரியல் இப்போதுதான் சூடு பிடித்திருக்கும் நேரத்தில் இந்த மாதிரி செய்து விட்டார்களே என ரசிகர்கள் குமுறி வருகின்றனர்.

200 எபிசோடுகளை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் இந்த சீரியல் திடீரென முடிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று அனைவரும் கேட்டு வருகின்றனர்.

குஜராத்: ரூ21,000 கோடி மதிப்பிலான 3,000 கிலோ ஹெராயின்-சிக்கிய சென்னை சுதாகர்- அதானி குழுமம் விளக்கம்

English summary

With the Senthurapoove serial being telecast on Vijay TV running successfully beyond 100 episodes, it has been reported that the serial is suddenly being suspended for some reason but will be telecast again in a few months.