எளிமையாக திருமணத்தை செய்த பாக்கியலட்சுமி சீரியல் நடிகை ரித்திகா.. மாப்பிள்ளை பற்றி உருக்கமான பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் அமிர்தாவாக நடிக்கும் ரித்திகா விஜய் டிவி பிரபலத்தை எளிமையான முறையில் திருமணம் செய்து இருக்கிறார்.

பிறகு முதல் முறையாக தன்னுடைய கணவரோடு எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு ரசிகர்களிடம் ஆசிர்வாதங்களை பெற்று வருகிறார்.

English summary

Ritika, who plays Amrita in the serial Baakkiyalakshmi which is being aired on Vijay TV, got married to Vijay TV celebrity in a simple way. Then she published a picture with her husband for the first time and is getting blessings from fans.