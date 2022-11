ரசிகர்கள் நினைப்பதையே ராபர்ட் மாஸ்டருக்கு புத்திமதியாக சொன்ன குயின்சி..ஆனாலும் இப்படியா பண்ணுவாங்க!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ராபர்ட் மாஸ்டர் ரட்சிதாவிடம் நடந்து கொள்ளும் விதத்தைப் பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் பல கருத்துக்கள் பரவி வரும் நிலையில் குயின்சி ராபர்ட் மாஸ்டரின் முகத்துக்கு நேராகவே அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

வந்த வேலையை பார்க்காமல் இப்படி செய்வது அனைவருக்கும் பிரச்சனைதான் என்று குயின்சி எடுத்துக் கூறி பேசிய பிறகும் ராபர்ட் மாஸ்டர் செய்த செயல் ரசிகர்களின் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6, Robert Master's behavior towards Rachitha is being discussed by Quincy directly to Robert Master's face while many comments are being circulated on social media.Even after Quincy said that it is a problem for everyone to do this without seeing the work that has come, Robert Master's action has caused shock among the fans.