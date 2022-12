ரச்சிதாவோடு வெளியே இதுதான் பிரச்சனை.. அதனால் தான் அப்படி நடந்து கொண்டேன்... உண்மையை உளறிய ஆயிஷா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ஆயிஷா, முதல் வாரத்தில் இருந்து ரச்சிதா பொய்யாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று தான் சொல்வதற்கு காரணம் இதுதான் என்று வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே தனக்கும் ரச்சிதாவிற்கும் இருக்கும் பிரச்சனையைப் பற்றி ஆயிஷா பேசியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அது ஸ்கிரிப்ட் தான்.. அங்கே நடப்பது இதுதான்! உண்மையை உளறிய ஆயிஷா

English summary

Ayesha, who came out of Bigg Boss Tamil season 6, has openly spoken that this is the reason why she says that Rachitha has been acting fake since the first week.Ayesha has spoken about her and Rachitha's problems before coming to Bigg Boss.