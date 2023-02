அசீம் தன்னை உருவ கேலி செய்தாரா?... விளக்கம் கொடுத்து பல்வேறு ரகசியங்களை கூறிய ஷிவின்

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் அசீம், ஷிவினை உருவ கேலி செய்தார் என்ற செய்திகள் வெளியாகி வரும் நிலையில் அதற்கு தன்னுடைய கருத்து என்ன என்பது பற்றி ஷிவின் கூறியிருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 முடிவடைந்த பிறகு அசீம் பற்றி பல தகவல்களை ஷிவின் கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் அசீம் மற்றும் ஷிவின் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு சண்டை ஏற்படும் போது அசீம் ஷிவினை பார்த்து உருவ கேலி செய்ததாக வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வந்தது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது அசீமிடம், தான் இதைப் பற்றி கேட்கும் போது அவர் இல்லை என்று கூறினாலும் கமல் முன்னிலையில் தான் செய்தது தவறு என்று ஒத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என ஷிவின் கூறி இருக்கிறார்.

English summary

After the end of Bigg Boss Tamil Season 6, Shivin has been telling a lot of information about Azeem. When there was a fight between Azeem and Shivin inside the Bigg Boss house, videos of Azeem making fun of Shivin went viral on social media. Shivin says that he admits that what he did was wrong in front of Kamal, even though he says no when asked.