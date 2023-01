பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றி ரச்சிதா கூறிய ரகசியங்கள்.. வெளியே வந்தும் கண்டிஷன்களா?.. இவ்ளோ இருக்கா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ரச்சிதா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசிய வீடியோ ரசிகர்களால் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த பிறகும் சில நிபந்தனைகள் தங்களுக்கு இருப்பதாக ரச்சிதா குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் இருக்கும்போது தான் கூறிய அதே வார்த்தைகளை கொஞ்சமும் பின் வாங்காமல் ரச்சிதா பேசி இருப்பதை குறித்து ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

கணவர் கூறிய அந்த வார்த்தை... பிக் பாஸ்க்கு பிறகு நெகிழ்ச்சியாக நன்றி கூறி ரச்சிதா வெளியிட்ட பதிவு

English summary

