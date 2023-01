ரச்சிதா வெளியே வந்து விட்டாரா? கணவர் வெளியிட்ட வீடியோ.. ஒரு வழியா நல்ல முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க போல

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ரச்சிதாவை குறித்து அவருடைய கணவர் வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

இந்த வாரம் ரச்சிதா வெளியேற்றப்படுகிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியான நிலையை தற்போது அதற்கு அவருடைய கணவரின் பதில் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ரச்சிதாவும் அவருடைய கணவரும் பிரிந்து இருந்த நிலையில் தற்போது வெளியான வீடியோ ரச்சிதாவின் மீது தினேஷுக்கு இருக்கும் பாசத்தை குறிப்பதாக இருக்கிறது என ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Her husband has released a video about Rachitha who is in Bigg Boss Tamil Season 6.With reports of Rachitah being evicted this week, her husband's response has caught the attention of fans.Rachitha and her husband were separated due to disagreements, fans are commenting that the video released now shows Dinesh's affection for Rachitha.