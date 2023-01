வீட்டிற்கு வந்த மணிகண்டனுக்கு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் செய்த சிறப்பான செய்கை...இதை எதிர்பார்க்கலையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய மணிகண்டனுக்கு அவருடைய தங்கை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் சிறப்பாக வரவேற்பு கொடுத்திருக்கிறார்.

சரவெடி போட்டு ஆரவாரத்தோடு மணிகண்டனுக்கு அவருடைய குடும்பத்தினர் வரவேற்று இருக்கின்றனர்.

English summary

Manikandan, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has been given a warm welcome by his younger sister Aishwarya Rajesh.Manikandan is welcomed by his family with cheers and firecrackers.