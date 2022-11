ஏழைகள் மட்டும் தான் தியாகம் செய்யனுமா? சூழ்நிலைகளை சுயநலமாக மாற்றலாமா?? நீயா நானா கோபியின் விவாதம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் நடைபெற்ற வாடகைத்தாய் முறையை ஆதரிப்போர் மற்றும் எதிர்ப்போர் கலந்துரையாடலில் பல விவாதங்கள் சமூக அவலங்களை தோல் உரித்து காட்டுவதாக இருக்கின்றது.

நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் வாழ்க்கையில் எதார்த்தத்தையும் ஏழ்மையில் இருப்பவர்களை தங்களுடைய சந்தோஷத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்பவர்களுக்கு கோபிநாத் சரியான பதிலடி கொடுத்து இருக்கிறார்.

In the discussion between the supporters and opponents of the Surrogacy system in Neeya Nana, which is being aired on Vijay TV, many discussions reveal the social ills.In Neeya Nana, Gopinath gives the right answer to those who take advantage of the reality of life and the poor for their own happiness.