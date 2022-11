ஜீ தமிழ் சீரியலை விட்டு விலகிய கதாநாயகி.. தொடங்கிய சில மாதங்களில் இப்படி ஒரு முடிவா? இது ஒரு காரணமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் மீனாட்சி பொண்ணுங்க சீரியலின் கதாநாயகியாக சக்தி கேரக்டரில் நடித்து வந்த மோக்ஷிதா அந்த சீரியலை விட்டு விலகி இருப்பதாக பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

சீரியலின் கதாநாயகியின் பதிவு பலருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்து இருக்கிறது. சீரியல் தொடங்கிய ஒரு சில மாதங்களில் இப்படி ஒரு மாற்றம் எதனால் என்று பலரும் குழப்பத்தில் கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Mokshitha, who was playing the character of Shakthi as the heroine of Meenakshi Ponnunga serial which is being aired on Zee Tamil, has published a post saying that she is away from that serial.The record of the heroine of the serial is shocking to many. A few months after the start of the serial, many people are raising questions in confusion as to why such a change has taken place.