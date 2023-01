உனக்கு 32.. எனக்கு 18! உல்லாசமாக இருந்த நேரத்தில் நேர்ந்த சோகம்.. கொல்லம் கொலையில் புது ட்விஸ்ட்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவின் கொல்லம் மாவட்டத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் நிர்வாணமான நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தையடுத்து ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இது குறித்து காவல்துறையினர் கூறியதாவது, "கொல்லம் பாத்திமா கல்லூரி அருகே உள்ள ரயில் கட்டிடத்தில் துர்நாற்றம் வீசி வருவதாக அவ்வழியாக சென்ற இரண்டு இளைஞர்கள் எங்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பார்த்தோம். அங்கு ரயில்வே கட்டிடத்தின் மேல் தளத்தில் பெண்ணின் சடலம் ஒன்று நிர்வாணமான நிலையில் இருந்தது. உடலின் பாகங்கள் சிதைந்த நிலையில் இருந்தன.

எனவே உடனடியாக உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தோம். பின்னர் சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து கொலையா? தற்கொலையா? என்கிற கோணத்தில் விசாரணையை தொடங்கினோம். விசாரணையில் உயிரிழந்த பெண் கொல்லத்தை சேர்ந்த உமா(32) என்பது தெரியவந்தது. இவருக்கு ஏற்கெனவே திருமணமான நிலையில், கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கணவர் பிஜு விபத்தில் உயிரிழந்துவிட்டார்.

English summary

The incident where a 32-year-old woman was found naked in Kerala's Kollam district has caused a great shock. A 24-year-old youth has been arrested after this incident.