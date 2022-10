வெவ்வேறு கட்சியாக இருந்தாலும்.. கொடியில் பாதி சிவப்புதான்.. கேரளா சிபிஐ மாநாட்டில் ஸ்டாலின் பேச்சு

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: நாம் வெவ்வேறு கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் திமுக கொடியில் பாதி சிவப்பு நிறம்தான் இருக்கிறது என கேரளாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றியுள்ளார்.

திருவனந்தபுரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 24வது மாநில மாநாட்டில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

மேலும், நாம் ஒரே கொள்கையை கொண்டிருப்பதால்தான் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல அகில இந்திய அளவில் கூட்டணியை கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Even though we belong to a different party, half of the DMK flag is red, the Chief Minister M.K.Stalin has addressed in Kerala. Chief Minister M.K.Stalin, who participated as a special invitee in the 24th State Conference of the Communist Party of India in Thiruvananthapuram, spoke thus. He also said that we have an alliance not only in Tamil Nadu but all India because we have the same policy.