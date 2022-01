8 உடல் உறுப்புகள் தானம்.. இறந்தும் 7 பேரை வாழவைக்கும் கேரள சமையல்காரர்..சென்னைக்கு பறந்து வந்த இதயம்

Thiruvananthapuram

oi-Rayar A

திருவனந்தபுரம்: இந்த பூமியில் வாழும் சில மனிதர்கள் தாங்கள் உயிருடன் இருக்கும் வகையில் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர். ஏழை, எளியவர்களுக்கு உணவு, உடை மற்றும் இருப்பிடம் கொடுத்து புண்ணியம் சேர்த்து வருகின்றனர்.

ஆனால் இவற்றை விட மிகப்பெரிய புண்ணியத்தையும் சிலர் செய்து வருகின்றனர். அது தான் உடல் உறுப்புகள் தானம். ஒருவர் இறந்த பிறகும் அவரது உடல் உறுப்புகள் பலரை வாழச் செய்து வருகிறது. இந்த வகையில் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்து ஏழு பேருக்கு புது வாழ்வு அளித்துள்ளார் கேரளாவை சேர்ந்த ஒருவர். இதனை பற்றி காண்போம்.

English summary

Eight body parts of a Kerala cook who was brain dead in an accident have been donated. The cook still has 7 people alive after he dies. His kidney and heart were flown on a flight to Chennai