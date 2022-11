’ஜூஸ் சேலஞ்ச்’ பேசிப் பேசியே தீர்த்து கட்ட ப்ளான்! 3 மாதமா ஒத்திகை பார்த்த கீரிஷ்மா! ஷாக்கான போலீஸ்

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் ஜூஸில் விஷத்தை கலந்து காதலன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் மூன்று மாதங்களாக ஜூஸ் சேலஞ்ச் என்ற பெயரில் காதலனை கொலை செய்ய கொலையாளி கீரிஷ்மா திட்டம் தீட்டியதாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் பாடசாலை அருகே முறியன்கரை பகுதியை இளைஞரான ஷாரோன் ராஜ் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் படித்து வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கடும் உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்ட அவர் கேரளாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் திடீரென உயிரிழந்தார்.

அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும் அவர் கொலை செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தான் சந்தேகிப்பதாக அவரது தந்தையான ஜெயராமன் பாறசாலை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதை அடுத்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் ஷாரோன் ராஜ் கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது.

English summary

In the incident where the lover was killed by mixing poison in the juice in Kerala state, it has been revealed that the killer Greeshma planned to kill the lover for three months in the name of Juice Challenge.