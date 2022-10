"இதை" வன்புணர்வாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது.. பலாத்கார வழக்கில்.. கேரள உயர்நீதிமன்றம் பரபர கருத்து

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்பான வழக்கு ஒன்றில் கேரள உயர்நீதிமன்றம் வித்தியாசமான தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கியுள்ளது.

பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்பான குற்றங்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில் தற்போது கேரள உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தங்களுடன் பாலுறவு கொள்ளும் ஆண் திருமணமானவர் என ஏற்கெனவே சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணுக்கு தெரிந்திருப்பின் அது பாலியல் பலாத்கார குற்றமாக கருதப்படாது என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

English summary

The Kerala High Court has given a different verdict in a rape case. Crimes related to sexual assault and rape have increased in recent times. In this case, the verdict given by the Kerala High Court is being talked about a lot. The court said that if the woman concerned already knows that the man having sex with her is married, it will not be considered a crime of rape.