கால்பந்து போட்டிக்கு நடுவே பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை! தப்பிய இளைஞரை மடக்கிப்பிடித்த போலீஸ்

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து போட்டி நடந்தபோதே இரவு நேர பாதுகாப்பு

பணியில் ஈடுபட்ட பெண் போலீசிடம் அத்துமீறி சில்மிஷம் செய்து ஓடிய நபரை போலீசார் விரட்டி சென்று அதிரடியாக கைது செய்தனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போன்று கால்பந்துக்காக இந்தியவாில் இந்தியன் சூப்பர் லீக் எனும் ஐஎஸ்எல் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.

கேரளாவில் நேற்று முன்தினம் இரவு கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ்- ஏடிகே மோகன் பாகன் அணிக்கு இடையே போட்டி நடந்தது. கலூர் ஜவஹர்லால் நேரு சர்வதேச மைதானத்தில் போட்டி நடந்தது.

English summary

During the Indian Super League football match in Kerala, the man molesting woman cop who was on night security duty and ran away from the stadium police chased and arrested the man.