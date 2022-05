"அவர்களின் மவுனம் ரொம்ப ஏமாற்றம் அளிக்கிறது!" கேரள அரசா சாடும் ஆளுநர் ஆரிப் கான்... எதற்கு தெரியுமா

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கேரள அரசு, அரசியல் தலைவர்கள் ஆகியோரின் மவும் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக அம்மாநில ஆளுநர் ஆரிப் முகமது கான் சாடியுள்ளார்.

கேரளா மாநிலம் மலப்புரத்தில் புதிய 'மத்ரஸா' கட்டிடத் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்ச்சியில்​​மாணவர்களுக்கான பாராட்டு விழாவும் நடைபெற்றது.

அப்போது நிகழ்ச்சியில் சிறப்பாகப் பங்களித்த 10ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுமி ஒருவருக்கு விருது வழங்கப்பட்டது. இதற்காக அச்சிறுமி மேடைக்கு அழைக்கப்பட்டார்.

English summary

Kerala Governor Arif Mohammed Khan on Thursday said he was "disappointed" by the silence of the political, social, and economic leadership: (கேரளாவில் முஸ்லீம் சிறுமியை மேடைக்கு ஏற்றி விவகாரத்தில் சர்ச்சை) Muslim scholar who allegedly reprimanded organisers of an event in Malappuram for inviting a girl on stage to receive a reward